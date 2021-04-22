Губерниев отреагировал на утверждение музыки Чайковского в качестве замены гимна России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Великая музыка и русский композитор. Полная ассоциация с Россией! Это прекрасная идея ОКР и всячески ее поддерживаю. Спортсмены будут слушать великую музыку русского композитора, а мир в лишний раз приобщиться к русской культуре. В этой новости прекрасно все.

Гимн заменить невозможно, но вопрос победы российского спортсмена и его принадлежности — он главный. В любом случае это прекрасная идея, потому что она так или иначе заменяет гимн. Выбирать же нам не приходится, а здесь мы можем быть весьма довольны. Санкции при всей серьезности по нам ударили, мы здесь обошлись малой кровью. Нужно искать диалог с международным сообществом и продолжать бороться с допингом", — сказал Губерниев «СЭ».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Данил Алешин)