Губерниев — о вакцинации спортсменов перед ОИ: «Вакцинация нужна, но она должна быть добровольной»
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» поделился мнением о вакцинации спортсменов перед Олимпиадой в Токио.
— Вакцинация нужна, но она должна быть добровольной. Думаю, всем, спортсменам и журналистам, предложат так или иначе привиться от коронавирусом. Какая это будет вакцина? В России это будет наша вакцина, международный олимпийский комитет предложит какие-то свои варианты, это безусловно. Меня больше волнует случай двух коронавирусов в створной России по биатлону.
— Может встать вопрос ребром — едут только те, кто привился?
— Они не смогут это сделать. Это будет нарушением принципов демократии. Точно так же, как приказывать россиянам сделать вакцину. Ко всем вакцинам есть вопросы, в том числе и к российским. (Константин Колмаков)
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