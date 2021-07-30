Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику иностранных спортсменов в адрес России на Олимпиаде в Токио.

«Чем лучше мы будем выступать, тем больше будет критики. Конечно, они не держат удар. Ну представьте себе американских спинистов, которые 25 лет доминировали, которые всегда выигрывали эту дистанцию, а тут вдруг появляется подмосковный парень Рылов, который забирает у них всю спину и становится двукратным олимпийским чемпионом. Пусть проигравший плачет! Райан Мерфи проиграл 2 дистанции Рылову и Колесникову.

Конечно, он сейчас будет говорить, потом оправдываться. Настоящий чемпион должен быть личностью. Рылов — личность, а Мерфи — лузер и непорядочный человек. Он с Рыловым уже много лет соревнуется, плакса. Большая страна, прекрасная команда, но один представитель повел себя некрасиво", — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Губерниев добавил, что в Токио никто открыто не критикует наших спортсменов.

«Чувствуется ли негатив в Токио к нам? Никто ничего не будет обсуждать открыто. Говорят за спиной, пишут в Twitter как американская гребчиха. Всех бесят результаты российской команды, флаг ОКР и музыка Чайковского. В этой ситуации они по традиции могут идти в жопу, либо туда, где можно снизу вверх смотреть на российских спортсменов, которые стоят на пьедестале почета. Они не держат удар, показывают себя непорядочными людьми. Это все некрасиво», — добавил Губерниев «СЭ».

Напомним, что после поражения от Рылова на дистанции 200 метров на спине американец Райан Мерфи сказал, что ему психологически непросто от ощущения, что участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым.

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил про общую ситуацию в плавании.