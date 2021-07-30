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Губерниев — о критике иностранных спортсменов в адрес России: «По традиции могут идти в жопу»

09:58
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику иностранных спортсменов в адрес России на Олимпиаде в Токио.

Райан Мерфи и&nbsp;Евгений Рылов.«Эта гонка, вероятно, не была чистой. Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал

«Чем лучше мы будем выступать, тем больше будет критики. Конечно, они не держат удар. Ну представьте себе американских спинистов, которые 25 лет доминировали, которые всегда выигрывали эту дистанцию, а тут вдруг появляется подмосковный парень Рылов, который забирает у них всю спину и становится двукратным олимпийским чемпионом. Пусть проигравший плачет! Райан Мерфи проиграл 2 дистанции Рылову и Колесникову.

Конечно, он сейчас будет говорить, потом оправдываться. Настоящий чемпион должен быть личностью. Рылов — личность, а Мерфи — лузер и непорядочный человек. Он с Рыловым уже много лет соревнуется, плакса. Большая страна, прекрасная команда, но один представитель повел себя некрасиво", — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Губерниев добавил, что в Токио никто открыто не критикует наших спортсменов.

«Чувствуется ли негатив в Токио к нам? Никто ничего не будет обсуждать открыто. Говорят за спиной, пишут в Twitter как американская гребчиха. Всех бесят результаты российской команды, флаг ОКР и музыка Чайковского. В этой ситуации они по традиции могут идти в жопу, либо туда, где можно снизу вверх смотреть на российских спортсменов, которые стоят на пьедестале почета. Они не держат удар, показывают себя непорядочными людьми. Это все некрасиво», — добавил Губерниев «СЭ».

Напомним, что после поражения от Рылова на дистанции 200 метров на спине американец Райан Мерфи сказал, что ему психологически непросто от ощущения, что участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым.
Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил про общую ситуацию в плавании.

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Сергей Федоров все материалы автора

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