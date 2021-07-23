Губерниев недоволен тем, что спортсмены отказываются давать интервью на Олимпиаде в Токио

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил недовольство тем, что некоторые российские спортсмены отказываются давать интервью на Олимпиаде в Токио.

«Очень досадно слышать нашим корреспондентам в Токио, как некоторые сборные отказывают в интервью! Например, стрелки или гребцы. Олимпийцы не понимают: игры — их единственный шанс заявить о себе. Показать себя людям. Не понимают важности момента!

После старта ведь не все первыми к финишу придут. А вот сильные пловцы молодцы. Поэтому их любят и многие знают в лицо», — написал Губерниев в Telegram-канале.

23 июля в 14.00 по московскому времени состоится церемония открытия Олимпийских игр-2020

Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.