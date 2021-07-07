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Допинг

Гребец Сорин опровергает, что принимал допинг

17:12

Российский гребец Павел Сорин, у которого допинг-проба А дала положительный результат сообщил, что он считает, что ситуация с допингом могла быть кем-то специально подстроена. При этом он категорически опровергает, что принимал что-то запрещенное.

«Накануне сбора в Греций мы сдавали допинг тест и он был чист. Следовательно вещество могло попасть только на заключительном сборе в период с 1 по 16 июня.

После этой новости мы сразу сдали кровь в частной лабораторий в Москве и теперь ждем результатов. Если они будут чистые, будем вскрывать пробу «Б». Если нет, то будет разбирательство кто это мог сделать и кому это было нужно.
Спортивное питание, которое выдается спортсменам на сборах, проверяется ещё на стадии закупки в фмба. Да и если бы в нем что-то было, то нашли бы у всей сборной. Значит это было сделано кем-то искусственно. Разговоры про то, что допинг мог попасть случайно двум спортсменам — полнейший бред.
Мы профессионалы и четко следим за тем, что попадает в наш организм. Моргачев гребет уже столько, сколько я живу и никогда в жизни у него не было проблем с допингом, а тут он накануне Олимпиады решил съесть пустышку, которая ничего никогда в жизни не даст профессиональному спортсмену. Ну и со мной заодно поделился . Все это полнейший абсурд», — приводит слова спортсмена Telegram-канал «Мутко против».

7 июля стало известно, что Сорин и Никита Моргачев сдали положительные пробы и их исключили из заявки на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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