Грант Хилл станет генеральным менеджером сборной США после Олимпиады в Токио

Федерация баскетбола США определилась с новым генеральным менеджером мужской сборной. После Олимпиады в Токио на должность будет назначен 7-кратный участник Матчей звезд НБА Грант Хилл, сообщает ESPN.

Он сменит на посту генерального менеджера Джерри Коланджело.

Главным сторонником кандидатуры 48-летнего Хилла являлся комиссионер НБА Адам Сильвер. Переговоры длились на протяжении нескольких месяцев.

Хилл является олимпийским чемпионом 1996 года.