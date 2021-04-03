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Грант Хилл станет генеральным менеджером сборной США после Олимпиады в Токио

20:05
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Федерация баскетбола США определилась с новым генеральным менеджером мужской сборной. После Олимпиады в Токио на должность будет назначен 7-кратный участник Матчей звезд НБА Грант Хилл, сообщает ESPN.

Он сменит на посту генерального менеджера Джерри Коланджело.

Главным сторонником кандидатуры 48-летнего Хилла являлся комиссионер НБА Адам Сильвер. Переговоры длились на протяжении нескольких месяцев.

Хилл является олимпийским чемпионом 1996 года.

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