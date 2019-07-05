Готовность стадиона в Токио к Олимпиаде-2020. Фото

На Олимпийском стадионе в Токио завершены 90 процентов работ. Арена, которай примет Олимпиаду 2020 года, должна быть полностью готова к ноябрю этого года.
Напомним, что в 2015 году старый стадион был подлностью снесен, а на его месте начала строиться новая арена. На ней пройдут церемония открытия и закрытия Игр, а также соревнования по легкой атлетике.
The Olympic Stadium is almost completed! 🏟️🙌— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 5 июля 2019 г.
90% of the work has been done and it will be finished by November this year! 💪#RoadToTokyo 🔜🎌 #Tokyo2020 pic.twitter.com/TDM5iXQqQG
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