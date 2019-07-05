12:37 | Олимпиада — Токио-2020

Готовность стадиона в Токио к Олимпиаде-2020. Фото

0
Обсудить

На Олимпийском стадионе в Токио завершены 90 процентов работ. Арена, которай примет Олимпиаду 2020 года, должна быть полностью готова к ноябрю этого года.

Напомним, что в 2015 году старый стадион был подлностью снесен, а на его месте начала строиться новая арена. На ней пройдут церемония открытия и закрытия Игр, а также соревнования по легкой атлетике. 

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ