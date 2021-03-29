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Гондурас не пустил США на Олимпиаду, определились все участники футбольного турнира в Токио

11:19

Сборная Гондураса обыграла команду США (2:1) в полуфинале квалификационного турнира Олимпийских игр в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Решающим стал курьезный гол Луиса Пальме, который и выбил США из отбора на Игры.

Вторым финалистом отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ и обладателем путевки на Олимпиаду в Токио стала команда Мексики, которая в полуфинале обыграла сборную Канады со счетом 2:0.

Таким образом, определились все участники олимпийского футбольного турнира в Токио: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

Жеребьевка мужского и женского футбольных турниров состоится в штаб-квартире ФИФА 21 апреля.

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