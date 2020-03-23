Глава World Athletics призвал Баха перенести Олимпийские игры

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Он призвал его перенести Олимпиаду-2020 в связи с пандемией коронавируса.

— Единодушное мнение состоит в том, что проведение Олимпийских игр в июле этого года нецелесообразно и нежелательно, — отмечено в письме Коу. — Неуверенность в том, что Олимпийские игры состоятся в июле, а также желание и мотивация к конкуренции, присущие всем нашим спортсменам, вызывают настоящую боль, которой мы можем коллективно положить конец.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Бах заявил, что МОК начал прорабатывать вариант переноса Олимпиады-2020. Срок обсуждений — 4 недели

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