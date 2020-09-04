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Допинг

Глава ВАДА допустил отстранение спортсменов из США от Олимпиады

09:30
Витольд Банька. Фото Reuters
Витольд Банька. Фото Reuters
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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпиады, если США примут решение прекратить финансировать организацию, сообщает Reuters.

«Американские олимпийцы могут очень серьезно пострадать, если США откажутся финансировать ВАДА. К нам уже начали поступать обращения от других стран, которые шокированы заявлением американцев о возможном отказе финансирования», — цитирует Баньку Reuters.

«Более того, есть предложение, чтобы мы рассмотрели поправку о стандарте соответствия. Если будет принята эта поправка, то из-за неуплаты правительством взвноса в ВАДА местное антидопинговое агентство будет объявлено несоответствующим кодексу организации. А далее пойдут отстранения атлетов из этой страны от Олимпийских игр и других крупных турниров», — подытожил Банька.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками США призвало Конгресс рассмотреть возможность отказа от финансирования ВАДА, если не будут проведены реформы.

Олимпиада-2020 в Токио перенесена на следующий год в связи с эпидемией коронавируса. Планируется провести Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа.

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