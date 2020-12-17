Глава USADA жестко раскритиковал смягчение санкций к России

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«USADA считает решение CAS в отношении РУСАДА разрушительным. Как известно, ВАДА и чистые спортсмены понесли значительный ущерб. На данном этапе этого грязного дела о допинге, поддерживаемого российскими властями, которое длится почти десятилетие, нет утешения в этом слабом, размытом исходе. Такой результат не может успокоить. Это катастрофический удар по чистоте спортсменов, честности спорта и верховенству закона.

ВАДА и МОК с первого дня заняли неверную позицию в этой грязной допинговой истории, ставшей возможной благодаря России, и снова поставили политику выше принципов. На протяжении всего расследования, и теперь это очевидно, ВАДА – даже при новом руководстве и обещании перемен – дало понять, что оно не слышало спортсменов и их интересы ни во что не ставятся. Россия объявила о своей победе сегодня, и они правы, учитывая их способность коррумпировать мировой спорт, сбивать с толку весь мир и обманывать мировую антидопинговую систему», – приводит слова Тайгарта официальный сайт USADA.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.