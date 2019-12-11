Глава СПЧ Фадеев: «Не думаю, что сможем сломать машину, работающую против российского спорта»

Глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал решение ВАДА по российским атлетам.

— Мы в ближайшее время соберем заинтересованных коллег — членов СПЧ и будем вырабатывать свою программу, — цитирует Фадеева ТАСС. — Не думаю, что сможем сломать машину, работающую против российского спорта, но все, что мы сможем, сделаем.

Когда все спортсмены обвиняются в нарушении правил и так или иначе отстраняются от соревнований — это неправильно. Почему спортсмены должны доказывать, что они невиновны?