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Допинг

Глава СПЧ Фадеев: «Не думаю, что сможем сломать машину, работающую против российского спорта»

16:42

Глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал решение ВАДА по российским атлетам.

— Мы в ближайшее время соберем заинтересованных коллег — членов СПЧ и будем вырабатывать свою программу, — цитирует Фадеева ТАСС. — Не думаю, что сможем сломать машину, работающую против российского спорта, но все, что мы сможем, сделаем.

Когда все спортсмены обвиняются в нарушении правил и так или иначе отстраняются от соревнований — это неправильно. Почему спортсмены должны доказывать, что они невиновны?

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7323261

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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