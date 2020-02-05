Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обеспокоен из-за вспышки коронавируса в Китае

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Тосиро Муто поделился мнением о вспышке коронавируса в Китае.

На данный момент число заразившихся составляет около 24 тысяч человек, общее число погибших составляет 490 человек.

— Я серьезно обеспокоен, — приводит слова Муто Reuters. — Надеюсь, ситуация разрешится как можно скорее.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.