Глава олимпийского комитета Японии сравнил перенос Олимпиады-2020 с ситуацией вокруг ОИ-1980 в Москве

Глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сравнил перенос Олимпиады-2020 года в Токио с ситуацией вокруг Олимпиады-1980 в Москве.

— Мне скоро исполнится 63 года, и в жизни так много невообразимых или неожиданных вещей, — цитируют «РИА «Новости» Ямаситу со ссылкой на Reuters. — Я помню московскую Олимпиаду, сейчас это (ситуация с переносом Игр) превращается в нечто похожее. Подойду к Играм в 2021 году со свежим силами, не сдаваясь. Я хочу пройти через это испытание к следующему году.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Летнаяя Олимпиада-1980 года в Москве по политическим причинам была бойкотирована несколькими десятками стран, в том числе Японией. До принятия решения по Олимпиаде-2020 многие национальные олимпийские комитеты заявляли о том, что пропустят ее ради обеспечения безопасности своих спортсменов и невозможности подготовиться к ней.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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