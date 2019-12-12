Глава ОКР объяснил, почему сборная России на Олимпиаде не может называться «Олимпийские атлеты из России»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, почему сборная России на Олимпиаде не может называться «Олимпийские атлеты из России».

— В соответствии с олимпийской хартией, соревнования проходят не между странами, а между спортсменами, команды которых формируют Национальные олимпийские комитеты, — цитирует Позднякова РИА Новости. — Мы из этого исходим. Ни в коем случае не будет названия «Олимпийские атлеты из России», потому что ОКР имеет все права, выполняет свои обязательства в соответствии с олимпийской хартией.

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