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Допинг

Глава ОКР объяснил, почему сборная России на Олимпиаде не может называться «Олимпийские атлеты из России»

11:26
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, почему сборная России на Олимпиаде не может называться «Олимпийские атлеты из России».

— В соответствии с олимпийской хартией, соревнования проходят не между странами, а между спортсменами, команды которых формируют Национальные олимпийские комитеты, — цитирует Позднякова РИА Новости. — Мы из этого исходим. Ни в коем случае не будет названия «Олимпийские атлеты из России», потому что ОКР имеет все права, выполняет свои обязательства в соответствии с олимпийской хартией.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191212/1562303765.html

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