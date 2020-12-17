Глава ОКР о решении CAS: «Оснований для наказания РУСАДА изначально нет»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не приветствовал решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА.

— Решение частично удовлетворить требования ВАДА и признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу мы не приветствуем, — подчеркнул Поздняков. — Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо наказания РУСАДА и, как следствие, санкций к другим участникам процесса. Считаем, что в этой части суд не в полной мере учел предложенные нами доводы и аргументацию. Отмечу, что ВАДА настаивала на четырехлетнем сроке наказания. CAS же ограничил действие санкций двумя годами, начиная с сегодняшнего дня. Таким образом, Игры-2024 в Париже остаются за рамками ограничений.

Напомним, что CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, установив срок наказания в 2 года — на этот срок российские спортсмены не могут выступать под своим флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также взрослых чемпионатах мира.

(Антон Бабошин)