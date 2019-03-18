Глава НОК Японии подаст в отставку 19 марта

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда подаст в отставку 19 марта, информирует агентство Kyodo. В этот день пройдет собрание НОК, на котором будет объявлено это решение. Ранее французские правоохранительные органы обвинили Такэду в коррупции.

Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что победа Токио на выборах столицы Олимпиады-2020 в 2013 году стала возможной благодаря тайным банковским операциям. В результате взятки в размере 2 миллиона долларов, за котлорую ответственен Такэда, удалось выиграть голоса африканских представителей.