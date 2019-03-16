Глава НОК Японии намерен подать в отставку

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда намерен подать в отставку, информирует агентство Kyodo News. Ранее французские правоохранительные органы обвинили его в коррупции. Официально о своем решении он должен объявить в ближайшее время.

Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что победа Токио на выборах столицы Олимпиады-2020 в 2013 году стала возможной благодаря тайным банковским операциям. В результате взятки в размере 2 миллиона долларов, за котлорую ответственен Такэда, удалось выиграть голоса африканских представителей.