Глава НОК Британии призывает к жестким санкциям против России

Президент Национального олимпийского комитета Великобритании Хью Робертсон считает, что по отношению к России необходимо применить серьезные санкции. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— На протяжении трех подряд Олимпиад вопрос системного употребления допинга российскими атлетами нависает над олимпийским движением, — цитирует Daily Mail Робертсона. — Мы поддерживаем максимальные санкции по отношению к России. На Олимпийских играх в Пхенчхане соревновалась команда из России, которая просто иначе называлась. Такое не должно повториться.

Даже после Пхенчхана Россия продолжила манипулировать данными и результатами. Россияне не выразили раскаяния и уважения к олимийскому движению.