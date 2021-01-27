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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Глава МОК заявил, что не обращает внимания на слухи о переносе Олимпиады в Токио

20:37

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опроверг слухи о переносе Олимпийских игр в Токио.

«Наша задача — организовать Игры, а не отменить их. Наша задача — воплотить олимпийские мечты атлетов в жизнь. Мы работаем над этим день и ночь, не обращая внимания на спекуляции. Есть предложения перенести Олимпиаду в другой город, но это невозможно сделать за такой короткий период времени. С человеческой точки зрения я понимаю людей, выступающих за отмену Игр, но ответственность обязует МОК и правительства Японии смотреть дальше», — приводит директор по коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Клауэ слова Баха.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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