Глава МОК заявил, что не обращает внимания на слухи о переносе Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опроверг слухи о переносе Олимпийских игр в Токио.

«Наша задача — организовать Игры, а не отменить их. Наша задача — воплотить олимпийские мечты атлетов в жизнь. Мы работаем над этим день и ночь, не обращая внимания на спекуляции. Есть предложения перенести Олимпиаду в другой город, но это невозможно сделать за такой короткий период времени. С человеческой точки зрения я понимаю людей, выступающих за отмену Игр, но ответственность обязует МОК и правительства Японии смотреть дальше», — приводит директор по коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Клауэ слова Баха.

Our task is to organise Olympic Games and not to cancel it. Our task is making Olympic dreams of the athletes come true. This is what we are working on day and night. We will not fuel speculations. — IOC Pt Bach #IOCEB — Christian Klaue (@ChKlaue) January 27, 2021

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.