Глава МОК рассказал, что повлияло на решение перенести Олимпиаду-2020

Глава МОК Томас Бах заявил, что отмена Олимпиады-2020 в Токио не рассматривалась ни на одной из стадий переговоров.

— Приняли решение из-за динамики распространения вируса, — цитируют «РИА «Новости» Баха. — Мы общались с первых дней, следили за ситуацией, день за днем, 24 часа в сутки мониторили ситуацию, прислушивались к ВОЗ, и были готовы к любому развитию. Сначала все зависело от Японии, удастся ли им организовать Игры. Но постепенно фокус сместился на весь мир, на мировое сообщество.

Встал вопрос, сможет ли мир приехать в Японию, а не сможет ли Япония обеспечить безопасность. Ситуация быстро изменилась. Не было уверенности, что возможно организовать Игры через четыре месяца. В этой связи мы приняли решение о переносе.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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