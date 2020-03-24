Глава МОК Бах не обсуждал с премьер-министром Японии новые даты проведения Олимпиады в Токио

Президент МОК Томас Бах заявил, что он не обсуждал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сроки проведения летней Олимпиады в Токио. Об этом сообщает Reuters. Ранее стало известно, что Игры 2020 года были перенесены из-за пандемии коронавируса. Они должны пройти на позднее лета 2021 года.

Сообщается, что один из вариантов — проведение Олимпиады с 23 июля по 8 августа 2021 года. Бах отметил, что вопрос с новой датой Игр будет решать их оргкомитет. МОК при этом будет следить за подготовкой к соревнованиям.

При этом летом 2021 должны пройти чемпионаты мира по легкой атлетике и водным видам спорта. Официально об их переносе пока не объявили.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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