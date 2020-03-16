Глава координационной комиссии МОК и президент CAS будет помещен в карантин в Австралии

Глава координационной комиссии МОК Джон Коутс будет помещен на обязательный карантин из-за коронавируса в Австралии, сообщает Reuters.

69-летний специалист прилетит в Австралию из Лозанны, где находится штаб-квартира МОК. Также Коутс является президентом Спортивного арбитражного суда (CAS) и президентом Австралийского олимпийского комитета.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что всем прибывающим в страну необходимо будет самостоятельно изолироваться в течение 14 дней.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.