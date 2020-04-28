Глава Ассоциации врачей Японии: «Проведение Олимпиады может быть затруднительно без эффективной вакцины»

Глава японской Ассоциации врачей Еситакэ Екокура рассказал о проблемах проведения Олимпиады в Токио в 2021 году.

— По моему мнению, если эффективная вакцина не будет разработана, то проведение Олимпиады может быть затруднительно, — приводит слова Екокуры Kyodo. — Мы призываем в максимально короткие сроки разработать вакцину и лекарственные препараты против коронавируса.

В период проведения Олимпиады ключевым моментом будет ситуация вокруг распространения инфекции в мире. В ситуации, когда улучшения по заболеваниям будут только в Японии, а в мире инфекция будет продолжать распространяться, это проведение будет сложным.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 065 889 человек. Зафиксировано 211 663 летальных исхода от инфекции, вылечились 923 259 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 010 507 человек. Далее идут — Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 842) и Германия (158 758).?