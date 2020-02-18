Гимнасту Нагорному важно выступать в Токио под российским флагом
Гимнаст Никита Нагорный, которому во вторник была вручена премия «Серебряная лань», высказался относительно участия в Играх-2020 в Токио.
— Сейчас идет этап подготовки, — сказал Нагорный. — 5 марта улетаю на этап Кубка мира в США. Будет четыре этапа, где будет разыгрываться еще одна олимпийская лицензия. Я буду в США, другие ребята в Англии, Германии и Японии.
— В США покажете уже обновленные программы?
— Не на всех снарядах, но кое-что будет.
— Есть ли опасения относительно участия в Играх в Токио в связи последними событиями?
— За новостями особо не следим. Тренируемся, работаем. Надеюсь, что эти вопросы будут решены.
— Вам принципиально выступать именно под российским флагом?
— Это очень важно. Для любого спортсмена важно выступать под своим флагом. Но помимо нашего желания есть определенные проблемы, которые сейчас решаются. Если бы я ее решал, то сказал бы, что выступаем только с флагом. Но решаем не мы. (Дмитрий Гирин)