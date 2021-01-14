Гимн России на международных соревнованиях заменят на «Катюшу»

Вместо государственного гимна на соревнованиях с участием российских спортсменов в ближайшие два года комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша».

— Это патриотическая и всем известная песня, ее знают в России и в мире, — отметила глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая. — Еще ее очень любят дети. Мы рассматривали разные варианты, даже современные композиции. Но в итоге решили, что будем рекомендовать исполкому ОКР именно «Катюшу».

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.

(Антон Бабошин)