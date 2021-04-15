Генсек правящей партии Японии допустил отмену Олимпиады в Токио

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи заявил, что отмена Олимпиады в Токио все еще возможна. По его словам, соревнования не состоятся, если ситуация по коронавирусу ухудшится.

«Если будет сказано, что проведение соренований является практически невозможным, то ничего не останется сделать, кроме как отказаться от этого», — цитирует агентство Kyodo слова Никаи в эфире программы на телеканале TBS.

Напомним, что 14 апреля в мэрии Токио (Япония) состоялась церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала Олимпийских игр.

Агентство Kyodo 11 апреля опубликовало результаты опроса жителей Японии касательно их мнения о рациональности проведения Олимпиады-2020 летом этого года.

39,2% участников опроса выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались за еще один перенос сроков Олимпиады. За проведение Игр в намеченные сроки высказались только 24,5% опрошенных.

Олимпийские игры в Токио не состоялись в прошлом году из-за пандемии коронавируса и были перенесены на 2021 год. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа.