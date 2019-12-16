Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о допинговом скандале с участием России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их числе — четырехлетний запрет на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира).

— В первую очередь, я, конечно, озадачен и опечален, как и все люди, которые связаны со спортом. Что будет дальше, какой выход из этой ситуации? Мы сейчас выглядим нехорошо, надо сделать все для того, чтобы разобраться, кто же виноват в создании этих подделок. Коллективная ответственность, которую сейчас возлагают на всю нашу олимпийскую команду — это несерьезно, здесь нет логики. Почему должна быть коллективная ответственность за чьи-то проступки? Анастас Микоян говорил, что у каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество. Тот, кто ошибся, должен понести наказание. Мне кажется, это самый очевидный подход.

— Некоторые спортсмены согласны ехать на Олимпиаду без флага и гимна, кто-то, наоборот, не согласен с такой позицией. Каково ваше мнение?

— В принципе, каждый волен выбирать то, что хочет. Тем не менее, спортивные люди, конечно, хотят участвовать в Играх. Я помню, каким ударом был для нас 1984 год, когда сборная СССР пропустила Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Люди пропустили целый олимпийский цикл, не смогли стать олимпийскими чемпионами или призерами. Впрочем, у каждого человека есть право решать. Лично я сочувствую тем спортсменам, которые хотят выступать. Мне кажется, нужно обеспечить им эту возможность. Получается ведь, что наша великолепная прыгунья в высоту Мария Ласицкене пропустила Олимпиаду в Рио в 2016 году, теперь у нее под угрозой следующие Игры. А она ведь трехкратная чемпионка мира! Ради чего она тренировалась с самого детства? Какой во всем этом смысл?

— Для этого, скорее всего, потребуется отстаивать свои права в суде, подавать апелляции...

— Конечно, нужно делать все, и нужно обязательно помогать спортсменам в юридическом плане, предоставлением адвокатов и так далее. Спортсмен, не нарушивший закон, должен выступать. Мне кажется, это право очевидно всем нормальным людям. Нужно обязательно бороться за то, чтобы наши спортсмены выступали. Отметил бы здесь один важный, на мой взгляд, момент: зарубежные коллеги подчеркивают, что к нашему Олимпийскому комитету претензий нет, так же, как и РУСАДА. Значит, какие-то шансы на положительный исход у нас есть. И сейчас всем, кто будет участвовать в этой работе, нужно помочь и в судах, и где угодно. (Иван Торопцев)