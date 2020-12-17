Ганус считает, что санкции против российского спорта могут продлить

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что санкции в отношении российского спорта могут быть продлены. Об этом он заявил после оглашения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Если говорить про срок ограничений, то для спортсменов и спортивных специалистов, конечно, два года бана и четыре года — разница ощутимая, — цитирует Гануса Газета.Ru. — Молодые атлеты, которые с этой допинговой историей напрямую не связаны, наверное, могут данное решение CAS оценить позитивно.

Но если посмотреть на эту ситуацию профессионально, то Россия теперь обязана предоставить абсолютно все материалы, которые касаются изучения вопроса об изменениях в базе данных московской лаборатории. Это уже решение суда. Полагаю, если в течение двух лет данное требование российской стороной в рамках восстановления статуса РУСАДА не будет выполнено, то санкции для России могут продлить".

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под собственным флагом. ВАДА требовало отстранения России на четыре года.

Россия без флага на две Олимпиады. Все могло быть еще хуже