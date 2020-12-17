Ганус оценил решение CAS об отстранении российских спортсменов

Экс-гендиректор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отстранить российских спортсменов от международных соревнований на два года.

«Сопоставим два решения: вердикт исполкома ВАДА от декабря 2019 года и сегодняшний вердикт CAS. ВАДА требовало для РУСАДА четыре года отстранения, суд сократил данный срок до двух лет, — цитирует Гануса Газета.Ru. — Но при вердикте исполкома Всемирного антидопингового агентства у России была возможность пройти санкционный период не за четыре года, а за куда меньший временной отрезок.

Мы планировали пройти этот период за 2,5-3 года, взяв за старт срока санкций конец 2019 года. Если бы РУСАДА тогда приняло вердикт исполкома ВАДА, то хоть и лишилось бы статуса соответствия, но сохранило бы свою функциональность. Это другой режим.

По большому счету, требования ВАДА в итоге CAS принял: чистые спортсмены допускаются до международных соревнований только в нейтральном статусе, без флага и гимна, проведение соревнований на территории России запрещено, российские чиновники и представители властей государства также не смогут посещать Олимпиаду в течение двух лет".

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под собственным флагом. ВАДА требовало отстранения России на четыре года.

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