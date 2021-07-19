Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Фукс просил ЦСКА внести пункт в контракт, который позволит ему уехать на Олимпиаду

20:38
Теги:

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как отнесся к тому, что защитник Бруно Фукс решил уехать на Олимпиаду в Токио. 22-летний защитник московского ЦСКА был включен в окончательную заявку сборной Бразилии на летние Олимпийские игры в Токио.

«Фукс просил внести пункт в контракт, который позволит ему уехать на Олимпиаду. Для любого игрока это очень важно сыграть за национальную команду. Да, это выглядит странно. Я ему все объяснил, но он решил поехать. Он тренируется в полную силу, проблем со здоровьем сейчас нет», — сказал Березуцкий.

Отметим, что в прошлом сезоне Бруно Фукс не сыграл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Отца четырех детей зарезали на Кубани
Видео: иностранцы в шоке от нового российского истребителя
В Турции прокомментировали сообщение о закрытии страны для туристов
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд