Флорида предложила принять Олимпиаду-2020 вместо Токио

Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис предложил провести в штате Олимпиаду 2020 года, информирует thecapitolist.com. Он направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором сообщил о своей инициативе.

Патронис подчеркнул, что Флорида обладает всем необходимым, чтобы принять Игры. При этом эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая — во время пандемии в штате были разрешены спортивные мероприятия.

Напомним, что в последнее время идут разговоры, что Япония из-за пандемии должна отказаться от проведения Олимпиады, которая и так из-за коронавируса была перенесена с 2020 на 2021 год. Страна уже рассматривает варианты проведения соревнований с ограниченным числом зрителей или вообще без них.

Власти Японии и оргкомитет заявляют о твердом намерении провести Олимпиаду в намеченные сроки.

Однако согласно недавнему телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.