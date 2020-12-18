Фетисов: «Уже третий министр спорта не может выстроить отношения с ВАДА»

Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал о том, как решение CAS о запрете российским спортсменам до конца 2022 года выступать под российским флагом скажется на перемены в национальном спорте.

«Если мы за пять лет, имея возможность защищать свою правоту, не сумели доказать свою невиновность, значит наши действия оказались неэффективными, — сказал Фетисов. — Самое важное, на мой взгляд, что мы не сумели построить рабочие отношения. Ни с ВАДА, ни с рядом международных федераций. Яркий тому пример — наша федерация легкой атлетики. Я уверен, что при плотном контакте всегда можно прийти к взаимовыгодному решению. Но, к сожалению, мы ничего не можем сделать. У нас уже третий министр спорта подряд, второй президент Олимпийского комитета, который не может выстроить отношения. Комментирую это со стороны, не вижу, что происходит внутри. Но ситуация печальная. Особенно для спортсменов и нашего имиджа.

Уверен, что должен быть выработан какой-то стратегический план, возможно, он уже есть, чтобы мы больше никогда не попадали в такие ситуации. Больше не были изгоями. Это очень трудный процесс. Но мы должны понимать, что уважение в мировом спорте мы можем вернуть только аргументированным диалогом, налаживанием рабочих отношений и умением донести свою позицию".

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Вячеславом Фетисовым можно прочитать здесь.