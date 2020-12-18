Фетисов: «Самое страшное в решении CAS в том, что наказаны невиновные»

Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Самое страшное заключается сейчас в том, что наказаны невиновные. И наказаны они не за собственные прегрешения, а потому, что наказана вся система. Это прописано в правилах. Спорт — это такая сфера деятельности, где правила вообще прописаны предельно четко, чего бы они ни касались. Когда нарушение антидопинговых правил приобретает систематический характер, под подозрение попадает вся страна. Тем более когда управление спортом осуществляется государством. В России это именно так: вся спортивная отрасль входит в зону ответственности министра спорта, даже в должностных полномочиях это прописано», — приводит слова Фетисова RT.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.