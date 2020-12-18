Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

«Последняя из моих программ, которую мы записывали на ТВ, была посвящена биатлону, и люди говорили о том, что допинговые нарушения в этом виде спорта имеют место уже на юношеском уровне. Если мы говорим об этом в открытую, о чем тогда сокрушаемся сейчас? Да, мы форсируем детскую подготовку, подменяем паспортные данные и на юниорском уровне всех рвем на части, потому что для тренера это самый быстрый способ заработать.

Мы находимся под постоянным мониторингом. И единственный для нас сейчас выход — провести два года кристально честно. Так, чтобы не дать ни малейшего повода в чем-то нас уличить», — приводит слова Фетисова RT.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.