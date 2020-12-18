Фетисов: «Мы не имеем права запретить спортсменам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом»

Депутат Государственной думы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

«Нотки ожидания, что все будет хорошо, звучали от руководства нашего спорта. Поэтому само наказание расстроило, — сказал Фетисов. — С другой стороны, прояснилась ситуация для спортсменов. Они были в неведении: допустят их или не допустят до Олимпийских игр. Теперь важно, чтобы те, кто хочет поехать и получил олимпийскую лицензию, должны отправить в Токио. Это судьба человека, его семьи. Мы не имеем права, не предоставив им возможности выступать под флагом России, запретить им ехать на Игры под нейтральным флагом. Это обязательное условие. Слышал, что несколько федераций заявили, что не хотят отправлять своих спортсменов под нейтральным флагом. Мне кажется, что здесь не федерации должны решать, а каждый спортсмен и тренер».

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Вячеславом Фетисовым можно прочитать здесь.