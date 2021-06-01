Федерер надеется, что сможет сыграть на Олимпиаде в Токио
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о возможном участии в Олимпийских играх в Токио.
«У меня двоякое мнение. Я бы хотел сыграть, и чтобы во всем мире ситуация была такой, что даже не приходилось бы обсуждать, будет ли Олимпиада, сыграю или нет.
Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх. Но это должно быть разумно для меня, моей команды и семьи. Все еще хочу посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие пару месяцев", — приводит слова Федерера Tennis Now.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
http://www.tennisnow.com/Blogs/NET-POSTS/May-2021-(1)/Djokovic,-Federer-Clarify-Olympic-Status.aspx
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