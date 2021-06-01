Федерер надеется, что сможет сыграть на Олимпиаде в Токио

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о возможном участии в Олимпийских играх в Токио.

«У меня двоякое мнение. Я бы хотел сыграть, и чтобы во всем мире ситуация была такой, что даже не приходилось бы обсуждать, будет ли Олимпиада, сыграю или нет.

Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх. Но это должно быть разумно для меня, моей команды и семьи. Все еще хочу посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие пару месяцев", — приводит слова Федерера Tennis Now.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.