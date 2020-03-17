Эстафета олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей

Эстафета олимпийского огня, как и было запланировано, состоится в Фукусиме, однако пройдет без зрителей на фоне ситуации с коронавирусом.

— Исходя из мер по предотвращению распространения вируса, мы приняли решение, что старт эстафеты в Фукусиме пройдет без зрителей, — цитирует ТАСС главу оргкомитета Олимпиады в Токио-2020 Тосиро Муто. — Также будет отменен ряд сопутствующих культурных мероприятий. Мы намерены обеспечить безопасность мероприятия и передачу огня из города в город по всей стране.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 стартовала 12 марта из Древней Олимпии, однако затем была остановлена по требованию греческой стороны из-за ситуации с коронавирусом. Олимпийский огонь будет передан оргкомитету «Токио-2020» 19 марта на афинском стадионе «Панатинаикос» без присутствия зрителей. В Японии эстафета начнется 26 марта.

Ранее МОК сообщил, что во вторник 17 марта обсудит с международными ситуациями возможность проведения Игр-2020 в сложившей ситуации.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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