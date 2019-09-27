Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов — о том, может ли Россия пропустить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

— Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность, что Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх?

— Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль, — цитируют Фетисова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Российской стороне предоставлено три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.

Битва за Токио-2020 началась. Отстранят ли Россию?