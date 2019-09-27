Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

«Если все произошло на самом деле, то шансов у нас ноль». Фетисов — о возможности отстранения сборной России от Олимпиады

08:53
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов — о том, может ли Россия пропустить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

— Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность, что Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх?

— Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль, — цитируют Фетисова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Российской стороне предоставлено три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.

Битва за Токио-2020 началась. Отстранят ли Россию?

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190927/1559168609.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир