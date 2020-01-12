Двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева считает, что решение Международного олимпийского комитета ввести наказание для спортсменов за демонстрацию различных форм протеста во время официальных церемоний Игр было принято, поскольку Олимпиада не должна становиться площадкой для политических заявлений.

— Эту тему комиссия спортсменов МОК очень бурно обсуждала. Решение было принято практически единогласно, поскольку мы считаем, что Олимпийские игры — не место для политических высказываний и манипуляций, а для признания труда спортсмена, — цитирует Исинбаеву ТАСС. — Он должен в полной мере насладиться своей минутой славы, потому что ты звезда только то время, что стоишь на пьедестале. Когда ты с него сходишь, нужно начинать работать заново. Поэтому эту минуту никто и ничто не должно иметь право омрачить.

Нам часто приходится объяснять спортсменам, что взаимоуважение — это приоритет и философия МОК. И не важно, какая ситуация: политическая, внутриспортивная или личная, в момент церемонии награждения, в момент выступления необходимо вести себя уважительно.

Решение ввести наказание для спортсменов за проведение акций протеста во время Игр в принял исполком МОК, он одобрил новые правила поведения спортсменов, разработанные комиссией. Участникам Олимпийских игр запрещено демонстрировать несогласие с тем или иным решением или политические взгляды во время соревнований, на церемониях открытия, закрытия Игр и церемониях награждения.