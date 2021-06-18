Экспертный совет Японии рекомендовал провести Олимпиаду в Токио без зрителей

Экспертный совет по эпидемиологическим мерам при правительстве Японии подготовил доклад в связи с новой коронавирусной инфекцией, информирует агентство Kyodo. В нем говорится о том, что Олимпийские игры лучше проводить без зрителей. Как отмечается, доклад был передан в организационный комитет Игр.

«Проведение игр без зрителей сводит риск распространения заражений на стадионах к минимуму и является предпочтительным вариантом проведения соревнований», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что если зрители все же будут присутствовать на стадионах, что их число надо или серьезно сократить, или же допустить лишь тех, кто проживает непосредственно в районе проведения спортивных событий.

Сейчас число зрителей на мероприятиях планируется ограничить 10 тысячами человек, или же 50 процентами от общего числа мест. При этом Олимпиада должна пройти без иностранных болельщиков. Окончательное решение по количеству японских болельщиков ожидается в июне.

Кроме того, экспертный совет порекомендовал при первых признаках роста заражений отказаться от допуска зрителей на стадионе и объявить режим чрезвычайной ситуации.

Также отмечается, что во время летних каникул и проведения Олимпийских игр возрастет интенсивность перемещений по стране, что обязательно скажется на распространении коронавируса.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.