Егорян отреагировала на призывы бойкотировать Олимпиаду после решения CAS

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

«Скорее всего, были спортсмены, которые употребляли допинг, и были те, кто их прикрывал. Но в то же время есть огромное количество чистых атлетов. И в первую очередь я имею в виду фехтование, которое никогда не было привлечено к допинговым скандалам. Даже не знаю, в каком состоянии сейчас находятся ребята, которые с утра до ночи готовятся и тренируются. Тем более в нынешних условиях. Для них это очень шокирующая и обидная новость», — приводит RT слова Егорян.

Спортсменка добавила, что не одобряет инициативу бойкотировать Олимпиаду в Токио, которая пройдет летом 2021 года, в связи с решением CAS.

«Я уже читаю заявления неких депутатов о том, что надо бойкотировать. Они думают, что спортсменам плевать, ехать под нейтральным или российским флагом. Конечно, каждый хочет ехать под своим флагом. Но если нет другого выхода, то, по моему мнению, не стоит упускать такую возможность. Да, государство обеспечивает сборы, помогает абсолютно во всём, но труды должны оправдываться», — сказала Егорян.

Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда в споре между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.