Ефимова не стала обещать, что выступит на Олимпиаде в 2021 году

Российская пловчиха Юлия Ефимова в прямом эфире своего Instagram ответила на вопрос одного из подписчиков. Он спросил, может ли она пообещать, что выступит на летней Олимпиаде в 2021 году Ранее Игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса.

-Обещать ничего не могу, это спорт, — сказала Ефимова. — Куча факторов. Можно ногу сломать перед соревнованиями, и все. На данный момент настрой у меня хороший, боевой. Новость об Олимпиаде перенесла, конечно, тяжеловато. Потому что думала, что это будет последний год и последние олимпийские Игры. Я практически вернула свою лучшую форму, и так все случилось. Конечно, тяжело. Но я нахожу позитив в любой ситуации. Еще год? Ну, попробую еще год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 381 014 человек. Умерших — 78269, выздоровевших — 292 973.

По данным Роспотребнадзора на вечер 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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