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Дзюдоистка из Косово Гьякова стала олимпийской чемпионкой Токио

13:09
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Дзюдоистка Нора Гьякова, представляющая Косово, стала олимпийской чемпионкой Токио. В финале она победила француженку Сару Леони Киске.

Два третьих места заняли канадка Джессика Климкаит и японка Тсукаса Йошида.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Финал

Сара Леони Киске (Франция) — Нора Гьякова (Косово) — 0:1 (Иппон)

Матч за 3-е место

Кая Кайзер (Словения) — Джессика Климкаит (Канада) — 0:1 (Вазари)

Этери Липартелиани (Грузия) — Тсукаса Йошида (Япония) — 0:1 (Иппон)

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