Дзюдоистка из Косово Гьякова стала олимпийской чемпионкой Токио
13:09
Дзюдоистка Нора Гьякова, представляющая Косово, стала олимпийской чемпионкой Токио. В финале она победила француженку Сару Леони Киске.
Два третьих места заняли канадка Джессика Климкаит и японка Тсукаса Йошида.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Финал
Сара Леони Киске (Франция) — Нора Гьякова (Косово) — 0:1 (Иппон)
Матч за 3-е место
Кая Кайзер (Словения) — Джессика Климкаит (Канада) — 0:1 (Вазари)
Этери Липартелиани (Грузия) — Тсукаса Йошида (Япония) — 0:1 (Иппон)
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