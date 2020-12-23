Дзюдоистка из Бразилии пропустит Игры в Токио из-за лекарства от астмы

Олимпийская чемпионка по дзюдо Рафаэла Силва из Бразилии проиграла в CAS апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию за допинг и пропустит Игры-2021 в Токио.

Спортивный арбитражный суд оставил в силе наказание, вынесенное Международной федерацией дзюдо в январе этого года. Как сообщает ESPN, Сильва сдала положительный тест на запрещенное вещество фенотерол, которое используется для лечения астмы, в августе 2019 года после того, как бразильянка выиграла Панамериканские Игры в Лиме.

Буквально через две недели у этой спортсменки был отрицательный результат допинг-теста на чемпионате мира в Токио, где она заняла третье место. Тем не менее, Сильва была лишена и титула, завоеванного в Лиме, и медали ЧМ-2019. В апелляции, поданной в CAS, Рафаэла заявила о непреднамеренном применении допинга на Панамериканских играх, в результате «заражения» от соседки по комнате или ее друзей. Но в CAS данным объяснениям не поверили. В 2016 году Рафаэла Силва стала первой женщиной из Бразилии, завоевавшей золотую медаль на Олимпиаде в индивидуальном виде спорта.