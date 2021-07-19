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Джокович может выступить в миксте на Олимпиаде в Токио

17:50
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, вероятно, выступит в смешанном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Его соотечественница Нина Стоянович рассказала, что может сыграть с ним в паре, написал в Twitter журналист Саша Озмо.

Отметим, что Джокович не выступал в миксте с 2013 года. Тогда он играл в паре с Аной Иванович на Кубке Хопмана, где они дошли до финала.

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Иван Шитик все материалы автора

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