Джокович может выступить в миксте на Олимпиаде в Токио
17:50
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, вероятно, выступит в смешанном разряде на Олимпийских играх в Токио.
Его соотечественница Нина Стоянович рассказала, что может сыграть с ним в паре, написал в Twitter журналист Саша Озмо.
Отметим, что Джокович не выступал в миксте с 2013 года. Тогда он играл в паре с Аной Иванович на Кубке Хопмана, где они дошли до финала.
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