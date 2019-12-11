Джек Робертсон: «ВАДА теперь больше подходит клеймо комнатной собачки России»

Джек Робертсон, занимавшийся расследованием системы применения допинга в России, отреагировал на решение ВАДА, согласно которому российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.

— Несмотря на постоянные угрозы серьезных последствий, ВАДА в очередной раз доказало, что у него нет должного желания или стойкости для выполнения своей миссии наблюдателя за чистыми спортсменами, — цитирует Робертсона ITV. — Откровенно говоря, последнее решение по России — это не дисквалификация и не наказание. Я больше не считаю лидеров ВАДА простыми трусами, они намеренно предвзяты.

Чистые спортсмены и олимпийские идеалы заслуживают большего, чем-то, что делает ВАДА. Вместо звания наблюдателя за соблюдением антидопинговых правил ВАДА теперь больше подходит клеймо комнатной собачки России.

ВАДА говорит, что российским спортсменам нужно будет доказать свою невиновность, чтобы выступить на летних Играх в Токио. Как это будет проводиться ВАДА? Россияне будут клясться на мизинцах? Это чистой воды пропаганда со стороны ВАДА и полная чушь.

Ни один спортсмен, включая россиян, не может полностью доказать свою чистоту. Учитывая допинговые данные по россиянам, чистые атлеты опять будут стоять вместе с российскими допингистами на олимпийском подиуме.?