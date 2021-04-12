Две трети жителей Японии против проведения Олимпиады в Токио
11:59
Агентство Kyodo 11 апреля опубликовало результаты опроса жителей Японии касательно их мнения о рациональности проведения Олимпиады-2020 летом этого года.
39,2% участников опроса выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались за еще один перенос сроков Олимпиады. За проведение Игр в намеченные сроки высказались только 24,5% опрошенных.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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