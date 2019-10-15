Два объекта Олимпиады-2020 были повреждены из-за тайфуна

Два объекта летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) пострадали из-за тайфуна «Хагибис», сообщили в пресс-службе оргкомитета Игр.

— Мы выражаем свои глубокие соболезнования семьям погибших и тем, кто пострадал, желаем всем скорейшего и полного выздоровления, — цитируют пресс-службу «РИА Новости». — Что касается объектов Игр, нам сообщили, что были повреждены временные заборы на строительных площадках, в том числе на объектах Ariake Tennis Park и Shiokaze Park. Однако все это легко восстанавливается и не повлияет на подготовку к Играм.

Из-за тайфуна, по последним данным, погибли 66 человек и более 200 получили ранения.