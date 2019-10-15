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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Два объекта Олимпиады-2020 были повреждены из-за тайфуна

13:16

Два объекта летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) пострадали из-за тайфуна «Хагибис», сообщили в пресс-службе оргкомитета Игр.

— Мы выражаем свои глубокие соболезнования семьям погибших и тем, кто пострадал, желаем всем скорейшего и полного выздоровления, — цитируют пресс-службу «РИА Новости». — Что касается объектов Игр, нам сообщили, что были повреждены временные заборы на строительных площадках, в том числе на объектах Ariake Tennis Park и Shiokaze Park. Однако все это легко восстанавливается и не повлияет на подготовку к Играм.

Из-за тайфуна, по последним данным, погибли 66 человек и более 200 получили ранения.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191015/1559805119.html#

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