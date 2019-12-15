Дмитрий Песков: «Решение о недопуске флага РФ на Олимпиаду неприемлемо»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия укажет в апелляции в Спортивный арбитражный суд на противоречие Олимпийской хартии решения Всемирного антидопингового агентства о недопуске российских флага и гимна на международные соревнования.

— Мы считаем, что решение о лишении флага нашей страны на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемы, — приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на Это также будет использовано в нашей апелляции. Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляции, подавать в CAS. Мы верим, что это будет сделано.